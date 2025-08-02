Kocaeli'de Kaçak Makaron Operasyonu: 179 Bin 800 Ele Geçirildi

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İzmit'te düzenlenen operasyonda 179 bin 800 makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Dört kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 179 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit ilçesinde 3 araç ve bir iş yerinde yapılan aramada 169 bin 800'ü dolu 179 bin 800 makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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