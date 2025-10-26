Kocaeli'de 60 Dönüm Alanda 4 Bin 500 Fidan Dikilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra'da 60 dönümlük alanda 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışma, kasım ile aralık aylarında başlayacak. Proje kapsamında 60 dönümlük alanda doğal orman yapısı oluşturulacak.

İmar ve Şehircilik Dairesine bağlı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğüne ait orman vasfını yitirmiş alanı kazı fazlası dolgu sahası olarak düzenledi.

Belediyenin çeşitli projelerinden çıkan 300 bin metreküp hafriyat toprağı, bu alanda kullanılarak bölge rehabilite edildi.

Bölge 4 bin 500 fidan dikilerek doğal orman yapısına kavuşturulacak.