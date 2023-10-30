KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun ev sahipliğinde Türk Büyükelçiliği yerleşkesinde gerçekleşen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç bakanlar, milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temsilciliklere gönderdiği mesaj, dev ekrandan konuklara izlettirildi.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de devam eden katliamı durdurmak için gösterdiği liderliğin milletçe arkasında olduklarını vurgulayan Feyzioğlu, "1. Dünya Savaşı'nın sömürgeci devletleri, şanlı mücadelemize çarpıp paramparça olmuş, hesaplarını farklı ambalajlar içinde yeniden dayatma peşindedirler. Bitmemiş hesaplarını kapatma çabası içindedirler. Yüzyıl önceki senaryoları ısıtıp önümüze koymaya çalışmaktadırlar. Başaramayacaklar." diye konuştu.

Feyzioğlu, her Cumhuriyet Bayramını kendi bayramları bilen Kıbrıs Türk halkını selamlayarak ve her ferdine şükranlarını sunarak, sözlerini "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadesiyle tamamladı.