Üye Girişi
Haberler

KKTC'de Keşfedilen En Zengin Su Kaynağı Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, ülke tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldığını açıkladı. Ataoğlu, kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, ülke tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldığını açıklayarak, "Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuk." dedi.

Ataoğlu, Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yaptı.

Burada konuşan Ataoğlu, Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmalarla KKTC tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağına ulaşıldığı belirterek, ilk çıkarılan sudan alınan numunelerin sonuçlarının yakında kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Bulunan suyun KKTC için önemli olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Çatalköy'de bulunan kaynağın bölgeyi rahatlatacağını, bundan sonra Lapta tarafında su arama çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Suyun ülkeye kazandırılması için emek harcayan Jeoloji ve Maden Dairesi çalışanlarını tebrik eden Ataoğlu, "Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuk. 168 metre derinliğinde su kaynağını 7 yıl sonra bu alanda tekrar aktif çalışan Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerimiz başardı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

Bakmadan Geçme

İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum 26-27 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 26-27 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 26 Temmuz bugünkü günün maçları Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Çeşme 26-27 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı 26-27 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukuorva, Karataş, Pozantı 26-27 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Beyşehir, Ilgın 26-27 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Korkuteli, Demre 26-27 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 26-27 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Yenimahalle, Sincan, Bala 26-27 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var?
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni inceleme! Adli Tıp eski rapordaki ifadeyi çürüttü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni inceleme! Adli Tıp eski rapordaki ifadeyi çürüttü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title