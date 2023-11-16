- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar : "Bir anlaşma olacaksa iki devletin iş birliği ile olmalı"

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü kapsamında düzenlenen resmi geçit töreninde, "KKTC yoluna devam ederken bir anlaşma olacaksa o anlaşmanın iki devletin iş birliği ile olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya haykırmaya devam ediyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının acılar çektiğini, soykırımlar ve katliamlar yaşadığını hatırlattı, buna rağmen hiç yılmadan geleceğe umutla baktığını vurguladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ifadelerine atıfta bulunan Tatar, Denktaş'ın "Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilemeyecek bir istek ve iradesinin tercümanı olarak KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak dünyaya ilan ediyorum" demesiyle Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin ve temellerinin daha da güçlenerek köklendiğini ifade etti. Tatar KKTC devletinin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin hiç sönmeyecek bir meşalesi olarak kuşaktan kuşağa, nesilden nesile taşınacağını vurguladı. 1571'de Osmanlı'nın fethinden itibaren KKTC kurulana kadar yaşanan tarihsel süreci anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatı'na giden yolda liderlik ve önderlik yapan Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ile dava arkadaşlarını ve 1974 barış harekatının talimatını veren Türkiye'deki yetkilileri yad etti.

"KKTC yoluna devam ederken bir anlaşma olacaksa o anlaşma, iki devletin iş birliği ile olması gerek"

Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenlik içinde yaşanması için Kıbrıs Türk halkının iyi niyetini her zaman gösterdiğini hatırlatan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ülkedeki zenginlikleri paylaşmak istememesi ve Kıbrıs'ı bir "Helen adası" yapmak için uğraşarak uzlaşmazlığını sürdürdüğünü dile getirdi. Ekonomik ve sosyal anlamda uygulanan ambargo ve izolasyonlar nedeniyle yıllardır sıkıntılar yaşayan Kıbrıs Türk halkının buna rağmen pes etmediğine işaret eden Tatar, Annan Planı'na "evet" diyenin Kıbrıs Türk tarafı olmasına rağmen, Rum tarafının tek yanlı olarak Avrupa Birliği'ne alındığını belirtti. Kıbrıs'ta bir anlaşmanın ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ile olabileceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta artık 60 yıldır kendi kendini yöneten Kıbrıs Türk halkının, bir anlaşma olacaksa bunun iki devletin iş birliği ile olacağını dünyaya haykırmaya devam ettiğini söyledi. Tatar, "KKTC yoluna devam ederken bir anlaşma olacaksa o anlaşmanın iki devletin iş birliği ile olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya haykırmaya devam ediyoruz" dedi.

"Erdoğan'ın verdiği mesajlar davamıza güç vermiştir"

Tatar, "Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti tam arkamızda ve adım adım uluslararası platformlarda, gerek BM konuşmalarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) oradaki verdiği mesajlar, gerek 77. gerek 78. Genel Kurul'da 'Kıbrıs artık yeni bir noktaya gelmiştir, KKTC'nin tanınması, Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan ambargo ve izolasyonların son bulması', bütün bu çağrılar bizim şu andaki sürdürmekte olduğumuz davamıza güç vermiştir" ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC'nin TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlattı. Tanınma yolunda Azerbaycan'ın atacağı adımın KKTC için önemine değinen Tatar, "Bir kez daha Karabağ zaferinden dolayı tüm Azerbaycan'ı kutluyorum" dedi. Tatar, 9 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Özbekistan'da Taşkent'te yapılan toplantılarda KKTC'yi temsil ettiğini hatırlattı. Tatar, Özbekistan'da yapılan toplantılarda KKTC'nin daha fazla kabul edilebilir olduğunun görüldüğünü söyledi.