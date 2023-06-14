KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bolu'daki Programında Kıbrıs Gazileri Salona Alınmadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bolu'da katıldığı bir programa salonda yer olmadığı gerekçesiyle Kıbrıs gazileri alınmadı. Gaziler, program devam ederken alandan ayrıldı.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bolu'da katıldığı bir programa salonda yer olmadığı gerekçesiyle Kıbrıs gazileri alınmadı. Gaziler, program devam ederken alandan ayrıldı.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin açılışı için Bolu'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Resmi törenle karşılanan Tatar, valilik ziyaretinin ardından "Ombudsman Bolulularla Buluşuyor" programına katıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşmacı olduğu program, Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve Ersin Tatar'ın Bolu'daki programını takip etmek isteyen gaziler protokol üyeleri ve davetlilerin bulunduğu salona yer olmadığı gerekçesiyle alınmadı.

Gazetecilerin, 'neden içeride değilsiniz' sorusuna Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı İbrahim Çelik, 'yorum yok' diyerek cevap verdi.

Yetkililerle görüşmelerin ardından, sadece Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı İbrahim Çelik salona alındı.

Kıbrıs gazileri, programın devam ettiği esnada salon dışında bir süre bekledikten sonra minibüsle alandan ayrıldı.