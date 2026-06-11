Erhürman'ın 200 günlük icraatı kitapçık oldu

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın göreve gelmesinin ardından geride kalan süreci özetleyen "200 Gün" kitapçığını kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen iç meseleler, diplomatik temaslar, yasal süreçler ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin kapsamlı bir dökümünü içeren kitapçıkta, şeffaflık, ortak akıl ve kararlılık vurgusu öne çıktı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kitapçığın ön sözünde, halktan aldığı yetkinin sorumluluğuyla hareket ettiğini belirterek, "Göreve başladığım ilk günden bu yana şeffaf, katılımcı ve ortak akla dayalı yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürmeye gayret ettim. Kıbrıs Türk halkının geleceğine güvenle bakabilmesi, çocuklarımızın eşit, özgür, sağlıklı ve mutlu bir ülkede yaşamaları hedefiyle adımlar attık" ifadelerini kullandı.

Erhürman, sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İÇ MESELELER VE YAPISAL ADIMLAR

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 gününde, Avrupa Birliği (AB) Yurttaşlığı ve Serbest Dolaşım, Deniz Yetki Alanları ve Enerji, İhracat ve Turizm, Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme, Çevre ve İklim, Kamu Diplomasisi, Görüşmelere Hazırlık Çalışmaları gibi pek çok alanda ihtisas birimleri kuruldu. Bu birimlerin, halkın beklenti ve önceliklerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı gündemine taşıyan etkin bir istişare zemini oluşturduğu kaydedildi.

"Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi", 200 günü aşkın sürede toplam 183 konuyu incelemeye aldı. Bu başvuruların 132'si sonuçlandırılırken, yasaya uygun talepler doğrultusunda 79 başvuru olumlu, 53 başvuru ise olumsuz neticelendi. 51 konunun ise işleminin yasal mevzuat çerçevesinde devam ettiği bildirildi."

Erhürman, devletin başı sıfatıyla anayasal yükümlülükleri çerçevesinde toplam 34 yasa üzerinde değerlendirme yaptı. Bu kapsamda, 29 yasa onaylanarak yürürlüğe girerken, 3 yasa yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne iade edildi. İade edilen yasalar arasında, "Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası, Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası" yer aldı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan "Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü" ile "KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Hanelere Götürülmesi İşbirliği Protokolü" onay yasaları, görüş bildirmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu.

KRİTİK ARABULUCULUK ROLLERİ VE SENDİKAL TEMASLAR

Erhürman, iç meselelerde aktif bir arabuluculuk rolü üstlendi. Nisan ayı başında hayat pahalılığı ödeneği yasasına karşı başlatılan genel grevler ve eylemler sürecinde hükümet yetkilileri ve sendika başkanlarıyla kritik görüşmeler yürüttü. Ayrıca Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının süresiz grevini yerinde inceleyerek çalışanların taleplerini dinledi.

16 KİŞİNİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ TAHDİDİ KALKTI

KKTC Meclisi'nden geçen "Ceza Muhakemeleri Usul Değişiklik Yasası" bağlamında, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Medya Etik Kurulu, BASIN-SEN ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yönetimleri ile 7 Mayıs 2026'da görüşen Erhürman, yapılan istişareler neticesinde, 8 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş konusunda tahdidi bulunan 16 Kıbrıslı Türk'ün tahditlerinin kaldırıldığını açıkladı.

EKONOMİ VE TEKNİK KOMİTELERİN FAALİYETLERİ

Ülkede yıllar içerisinde biriken ve yıpranan toplam 2 milyon avro tutarındaki banknotlar, Ekonomik ve Ticari İşler Teknik Komitesi aracılığıyla yeni banknotlarla başarıyla değiştirildi.

Metehan sınır kapısındaki sıkışıklığı gidermek adına yeni şerit ve muhaceret kulübeleri ekleme projesi tamamlandı. Ayrıca Bostancı geçiş noktasında seyrüsefer hizmeti verilmeye başlanırken, aynı hizmetin Derinya kapısında da verilmesi yönünde uzlaşı sağlandı.

Kıbrıs Türk ekonomisi için hayati öneme sahip olan Hellim'in Yeşil Hat üzerinden AB ülkelerine dolaylı ihracatını mümkün kılacak denetim kurumu krizi çözüldü. Yaklaşık 5 yıllık gecikmenin ardından 6 Nisan 2026'da Fransız denetleme kurumu Bureau Veritas Paris ofisi yetkilendirilerek kritik bir eşik aşıldı.

Kuzeyde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından şeffaf bir politika izlenerek tüm veriler Rum tarafı ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Türkiye ve AB Antijen Bankası'ndan sağlanan aşılarla kuzeydeki tüm hayvanlar aşılanarak hastalık kontrol altına alındı. Ayrıca güney tarafının acil aşı ihtiyacı üzerine AB Antijen Bankası'ndan temin edilen 60 bin doz aşı vakit kaybedilmeden Rum tarafına bağışlandı. 13 Teknik Komite'nin yeniden yapılandırılması ve etkin çalışması için süreçlerin hızlandırıldığı aktarıldı.

DİPLOMATİK TEMASLAR VE KIBRIS SORUNU

Cumhurbaşkanı Erhürman, geride kalan 200 günde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki ikametgahında toplam 3 kez (24 Şubat, 6 Nisan, 8 Mayıs 2026) bir araya geldi. Görüşmelerin "açık ve samimi olduğu kaydedildi. Görüşmelerin ardından 8 Mayıs 2026'da taraflar, şu 4 temel maddede mutabakata vardı:

"Sivil Toplumla İstişare: Sürece aktif katılım için istişare mekanizması kurulması, PDO/PGI Alt Komitesi: Geleneksel ürünlerin tescili için alt komite oluşturulması, Şap Hastalığıyla Mücadele: Eşgüdümlü ve koordineli mücadelenin sürdürülmesi, Dini İbadetler: Ada genelinde dini ibadetler için 6 aylık planlama yapılması."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 8 Haziran 2026 tarihinde de Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul ederek, Kıbrıs sorunu ve güven artırıcı önlemleri ele aldı.

200 günlük süreçte, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Slovakya, Romanya ve Finlandiya büyükelçileri kabul edilerek, Kıbrıs Türk tarafının hak ve çıkarları aktarıldı.

Kaynak: ANKA