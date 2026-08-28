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Babacan'dan KKM değerlendirmesi: Asıl ihtiyaç kalıcı ekonomi yönetimi

Babacan'dan KKM değerlendirmesi: Asıl ihtiyaç kalıcı ekonomi yönetimi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, uygulamanın devlete büyük bedeller ödettiğini ve sürdürülemez bir model olduğunu vurguladı. Babacan, Türkiye'nin asıl ihtiyacının, bir daha böyle bir faturayı milletin önüne çıkarmayacak, hukukun üstünlüğüne, Merkez Bankası bağımsızlığına ve fiyat istikrarına dayanan kalıcı bir ekonomi yönetimi olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, uygulamanın devlete büyük bedeller ödettiğini belirtti. Sistemin sona ermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Babacan, " Türkiye'nin asıl ihtiyacı, bir daha böyle bir faturayı milletin önüne çıkarmayacak bir ekonomi politikasına ve yönetimine kavuşmaktır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKM uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKM sisteminin 21 Aralık 2021 tarihinde "yeni ekonomi modeli"nin bir parçası olarak açıklandığını hatırlatan Babacan, uygulamanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek Türkiye'nin kalıcı bir ekonomi yönetimine kavuşması gerektiğini belirtti.

Babacan, uygulamanın duyurulduğu ilk gün bu adımın son derece yanlış olacağını ve devlete büyük bedeller ödeteceğini ifade ettiğini aktardı. Babacan; KKM sisteminin kur riskini kamuya yüklediğini, enflasyonu körüklediğini, servet sahiplerini korurken faturayı milyonlarca vatandaşa çıkardığını ve bu nedenlerle sürdürülemez bir model olduğunu defalarca vurguladığını kaydetti. Babacan, şu ifadelere yer verdi:

"5 yıl boyunca KKM'ye harcanan milyarlarca dolarlık kaynak, eğitim ve gençlerin geleceğinde, tarımsal sulama ve kırsal kalkınmada, üretken altyapı yatırımlarında, depreme dayanıklı şehirlerin inşasında, Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarında, KOBİ'lerin finansmana erişiminde çok daha yüksek ve kalıcı bir değer yaratabilirdi. Bugün bu vahim yanlışın sona ermesinden memnuniyet duymakla birlikte, Türkiye'nin asıl ihtiyacının, bir daha böyle bir faturayı milletin önüne çıkarmayacak bir ekonomi politikasına ve yönetimine kavuşmak olduğunu belirtmek istiyorum. DEVA Partisi olarak hedefimiz günü kurtaran finansal projeler değil, hukukun üstünlüğüne, Merkez Bankası bağımsızlığına, fiyat istikrarına ve öngörülebilir ekonomi politikalarına dayanan kalıcı bir yönetim anlayışıdır."

Kaynak: ANKA
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