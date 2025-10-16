Şarm El Şeyh: Mısır'ın Turizm ve Diplomasi Merkezi

ŞARM EL Mısır'ın Sina Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Şarm El Şeyh, Sina Dağı ile Kızıldeniz arasındaki konumu, çölü, berrak denizi ve yıl boyunca güneşli havasıyla dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh, Güney Sina iline bağlı bir tatil bölgesi olarak "Kızıldeniz'in incisi" unvanıyla anılıyor. Arapça'da "Şeyh'in Koyu" anlamına gelen Şarm El Şeyh, 1980'li yıllardan itibaren Mısır'ın en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Sina Dağı ile Kızıldeniz arasındaki konumu ile bölge, hem tarihi hem doğa turizmi açısından ilgi görüyor.

Mercan resifleri, çeşitli deniz canlıları ve su sporlarına elverişli yapısıyla doğa ve deniz tutkunlarının gözdesi haline gelen kent, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yılın 12 ayında denize girilebilen kentte hava sıcaklığı genellikle 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Dalış için en uygun dönemse, su sıcaklığının 23 derece civarında olduğu nisan ve mayıs ayları olarak öne çıkıyor. Kızıldeniz'in birbirinden farklı deniz canlıları ve mercan resifleri, şehri dünyanın en özel dalış noktalarından biri yapıyor.

Denizi, çölü ve tarihi çarşısıyla farklı rotalar sunuyor

Kentte dalış sporunun yanı sıra safari de tercih edilen aktiviteler arasında yer alıyor. Çölü keşfetmek isteyen gezginler, ATV turlarıyla geziyor ve burada kurulan bedevi çadırlarını ziyaret edip, develeri görebiliyor.

Ayrıca şehirde, turistlerin vakit geçirebileceği, deniz ve çöl haricinde birde Eski Çarşı bulunuyor. Al Sahaba Camisi'nin merkezinde olduğu çarşıda, ziyaretçilerin hediyelik eşyalar alabileceği mağazalar ve restoranlar yer alıyor.

Deniz, kum ve güneşin doyasıya yaşandığı şehir, sakin atmosferi, doğal çeşitliliği ve yıl boyu süren ılıman iklimiyle Mısır'daki turizm bölgelerinin başında geliyor.

Uluslararası toplantılara ev sahipliği yapıyor

Bir dönem küçük bir liman kenti olan Şarm El Şeyh, turizmin yanı sıra uluslararası konferanslar, barış görüşmeleri, anlaşmalar, zirveler ve diplomatik toplantılara ev sahipliği yapması sebebiyle "barış şehri" olarak da anılıyor. Orta Doğu'da diyalog ve uzlaşının sembollerinden biri haline gelerek, "barış elçiliği" misyonunu üstlenen şehir, Mısır'ın hem turistik hem de diplomatik yüzünü temsil ediyor.

Şehir, kurulduğu günden bu yana birçok kritik görüşmeye ev sahipliği yaptı ve son olarak 13 Ekim'de tüm dünyanın yakından takip ettiği Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın imzalandığı törene de sahne oldu. Şarm El Şeyh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok ülkenin liderini, diplomatları ve basın mensuplarını ağırlamıştı.