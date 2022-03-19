Kızak festivalinde renkli görüntüler

ERZURUM - Erzurum'a bağlı Şenkaya ilçesinde kızak festivali düzenlendi. Festivale katılan vatandaşların kıyasıya mücadelesi ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye Başkanlığı, Şenkaya Doğa Sporları Kulübü ve Şenkaya Spor Kulübün tarafından "ŞenKay Hızek Festivali" yapıldı. Şenkaya Şirankes mesire alanında düzenlenen festivale daha çok gençler ilgi gösterdi. Festivale katılan vatandaşlar kar üstünde kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "İlçemizin coğrafya güzelliklerini sosyal alanlara katmak için üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Hızek festivali bugün devam ediyor. Sosyal alanlarımızı daha şenlendirmek için gençlerimize güzel günler yaşatmak için böyle programlar yapıyoruz. Daha güzel programlar yapacağız, sosyal tesislere ve kayak tesislerine ilçemiz uzak insanlarımızın imkanları çok iyi değil bizde ilçemiz imkanları dahilinde gençlerimize, yetişkinlerinize ve çocuklarımıza daha güzel vakit geçirmeleri için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bugünde inşallah kazasız belasız güzel bir hızek festivali yaparak insanlarımızı eğlendireceğiz" dedi.

Kızak binen Şenkayalılar daha sonra orkestra eşliğinde halay çektiler.