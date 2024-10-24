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MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'li yatırımcılara, çalışanlara yüzde 25 oranında zam yapılacağı bilgisini ve yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdiği iddia edildi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk rakam geldi. ABD'de yatırımcılarla bir araya gelen Karahan, asgari ücret zam oranını açıkladı.

ZAM ORANI YÜZDE 25 OLACAK

Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA SONA ERECEK

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

MEHMET ŞİMŞEK, 'YORUM YAPMAM UYGUN OLMAZ' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" yanıtını vermişti.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi

Merkez Bankası Fatih Karahan Asgari Ücret İş Dünyası Ekonomi Finans Zam

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Yorumlar (8)

Erdem Sen:

allah ömrunuzden alsin ne diyelim..

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Muhammet Ülker:

hiç zam yapmayın gerek yok. soğan ekmek yer bu millet sizi padişahlar gibi yaşatmaya devam eder. gözünüz arkada kalmasın.

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Naci Büyükkal:

Kıymetli Cumhurbaşkanım lütfen Asgarî ücret 20.000 TL yapmayın. Biz esnaflar perişan oluruz. Bir yandan kiralarla boğuşuyoruz, bir yandan da işçi maaşı çok yüksek olması durumunda perişan oluruz. Sizi çok seviyoruz. ALLAH sizi başımızdan eksik etmesin Reisim. ^_^

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Gezi GÜNLÜĞÜ:

Millet 2025e bok yemeye hazır olun

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Sebahattin Yakar:

yuh olsun daha bunlara oy veren.varmllll

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Murat Demir:

45 enflasyon 25 zam öyle bir dünya nerdeymis acaba boş konuşmuş

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Halil null:

Sen aldığın maaş ve artılarından bi bahsetsene. Asgari ücretli bu defa da zaten sesini çıkarmazsa herşeyi hak ediyor dur.

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Hacer Kalkan Bayram:

Tam manyak bunlar yaaa kedilerine kepçe kepçe millete çay kaşığı ucuyla yere batsın sizin zammınız

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