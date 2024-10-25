Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Zambiya büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Zambiya Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Hüseyin Barbaros Dicle kimdir, merak edildi. İşte, Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi.
Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle oldu. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir, Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
YENİ ZAMBİYA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?
Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle oldu.İşte karar:
YENİ ZAMBİYA BÜYÜKELÇİSİHÜSEYİN BARBAROS DİCLE KİMDİR?
Hüseyin Barbaros Dicle hakkında bilgiler güncelleniyor...