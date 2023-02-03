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Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini Artırdı

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Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini Artırdı

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nın etkisiyle kar ve buz turizmi Çinliler arasında giderek popülerlik kazandı.

Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini ArtırdıÇin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nin manzarası görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nın etkisiyle kar ve buz turizmi Çinliler arasında giderek popülerlik kazandı. Olimpiyatlardan geride kalan çeşitli yarış mekanları, halkın kar ve buz tesislerine kolay erişimine imkan sağlıyor.

Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini ArtırdıÇin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkaran insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini ArtırdıÇin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkaran insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini ArtırdıÇin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Sürat Pateni Oval Pisti'nde patenle kayan iki erkek çocuğu, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini ArtırdıÇin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkaran insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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