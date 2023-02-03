Kış Olimpiyatları Çinlilerin Kar ve Buz Sporlarına İlgisini Artırdı

Çin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nin manzarası görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)
BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nın etkisiyle kar ve buz turizmi Çinliler arasında giderek popülerlik kazandı. Olimpiyatlardan geride kalan çeşitli yarış mekanları, halkın kar ve buz tesislerine kolay erişimine imkan sağlıyor.
Çin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkaran insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkaran insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Sürat Pateni Oval Pisti'nde patenle kayan iki erkek çocuğu, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'in Yanqing bölgesinde bulunan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkaran insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)