Kış günü deniz keyfi Kızkalesi'nde yaşandı

Mersin'in Kızkalesi sahilinde güneşi görenler denizin tadını çıkardı. Hava ve deniz sıcaklığının 22-23 derecelerde olduğu kentte il dışından gelenler denize girdi, birçok kişi ise aileleri ile kumsalda yürüyüş gerçekleştirdi.

- Kızkalesi'nde kış günü deniz keyfi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Kızkalesi'nde Aralık ayında güneşi görenler kumsalda yürüyüş yapıp, denize girme keyfi yaşadı

MERSİN - Doğuda birçok ilde kar yağarken, Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Mersin'in Kızkalesi sahilinde güneşi görenler denizin tadını çıkardı. Hava ve deniz sıcaklığının 22-23 derecelerde olduğu kentte il dışından gelenler denize girdi, bir çok kişi ise aileleri ile kumsalda yürüyüş gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, sezonun bitmesiyle sakinliğe büründü. Yaklaşık 10 gün boyunca aralıklarla devam eden fırtına ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesinin ardından güneş kendini gösterdi. Kış mevsimine rağmen hava sıcaklığının 22-23 derecelerde olduğu kentte güneşi gören vatandaşlar, Kızkalesi kumsalında yürüyüş yaparken, il dışından gelen bazı kişiler de denize girme keyfi yaşadı. Geziye gelen bazı vatandaşlar ise tekne ile kaleye geçti. Denizin içindeki kaleyi gezen vatandaşlar, fotoğraf çekerek, kendilerine anı bıraktı.

Şanlıurfa'dan gelen vatandaşlardan Mahmut Ersöz, havanın güzel olması nedeniyle denize girenlerin olduğunu belirterek, kendilerinin de gezip tekrar memleketlerine döneceklerini ifade etti.

Kış günü denize girenlerden Hasan Karşıyakalı ise Konya'dan geldiğini, memleketinde hava sıcaklığının eksileri gördüğünü söyledi. Karşıyakalı," Mersin'de havalar güzel, herkese tavsiye ederiz, deniz suyu sıcak. Bu mevsimde Kızkalesi daha sakin ve sessiz denizin tadını daha rahat çıkartabiliyorsunuz. Sezon da biraz kalabalık olduğu için fazla zevk alamıyoruz" dedi.

Öteyandan meteorolojik verilere göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar 23-24 derecelerde olmasının beklendiği daha sonra ise yağışlı havanın etkili olacağının değerlendirildiği öğrenildi.