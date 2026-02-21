Haberler

Kırşehir merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama

Güncelleme:
Kırşehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 'yatırım' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 16 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Toplam 2.3 milyon TL dolandırıldığı tespit edilen olayda, şüphelilerin 947 milyon TL tutarında para trafiği yönettiği ortaya çıktı.

KIRŞEHİR merkezli 8 ilde vatandaşları 'yatırım' vaadiyle dolandırdığı öne sürülen 16 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Kentte emekli bir vatandaşın telefonla aranarak 'Forex yatırım danışmanlığı' vaadiyle kandırıldığı, sahte yatırım platformlarına yönlendirilerek toplam 2 milyon 352 bin 134 TL dolandırıldığı şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlattı. Vatandaşları 'yatırım' vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Kırşehir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Bingöl ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

947 MİLYON TL PARA TRAFİĞİ

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 10 adet SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca ekiplerin teknik ve mali analizler sonucunda, şüphelilerin paravan şirketler üzerinden yaklaşık 947 milyon TL tutarında para trafiğini yönettiği tespit edildi.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
