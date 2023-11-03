Kırşehir Kudüs Platformu Filistinliler için Yardım Kermesi Düzenledi

Kırşehir Kudüs Platformu tarafından düzenlenen yardım kermesi, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşların desteğiyle devam ediyor. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da el emeği ürünlerle kermese katkı sağladı. Kermeste satılan ürünlerin geliri Filistin'de gıda ve sağlık harcamaları için kullanılacak.

Kırşehir Kudüs Platformu tarafından Filistinliler için yardım kermesi düzenlendi.

Platform üyelerince düzenlenen ve yaklaşık 4 gündür devam eden Cacabey Meydanı'ndaki kermese sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlar destek verdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da platformun kermesine el emeği ürünlerle katkı sundu.

Yenice Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezi'nde kermes için gıda ürünlerinin üretimine katılan Ünsal, aşçılar ve kadınlarla birlikte pasta, börek yaptı. Ürünleri tek tek paketleyen Ünsal, kermesin önemine değindi.

Kermeste satılan ürünlerden elde edilen gelirin Filistin'de gıda ve sağlık harcamaları için kullanılacağını vurgulayan Ünsal, "Yardım kermesinin hazırlıklarında bulunarak bizim de katkımız olsun istedik. Haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bilen, yüreklerini ve gözlerini bizlere çeviren Filistinli kardeş ve çocuklarımıza selam olsun. Ellerimizle hazırladığımız malzemelerimiz kardeş ve çocuklarımıza hayır olsun inşallah. Tarih İsrail'in katliamlarına destek verenleri, çocuk değil bebek katili olarak hatırlayacaktır. Filistinli kardeşlerimizin şanlı direnişinin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kermes, 2 gün daha devam edecek.