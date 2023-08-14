Kırşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hirfanlı köyü içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Kırşehir ve civar illerden ekipler, bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek veriyor. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.