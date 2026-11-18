Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Tüketicinin kırmızı ete daha uygun fiyatlarla ulaşması için yeni adımlara odaklanıldı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince:

"Sektörümüzün öncelikleri, yerli besi materyali arzının artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin yükseltilmesi, hayvan sağlığı ve biyogüvenliğin güçlendirilmesi ile karkas sınıflandırma sisteminin hayata geçirilmesi olmalı"

"Hedefimiz, dışa bağımlı olmaksızın ithalatı en aza indiren, verimliliği yüksek, tüketicinin kaliteli ve sağlıklı ürüne uygun fiyatla eriştiği ve ihracata yönelen bir kırmızı et sektörüdür"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- Kışlık hububat ekilişlerinde gözler yağışlarda

Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan analize göre kışlık hububat ekilişleri, sonbahar yağışlarının toprak tavına olumlu katkı sağlamasıyla genel olarak güçlü ve istikrarlı bir seyir izliyor

Türkiye'de yağış miktarında geçen ay normale göre yüzde 95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 artış gözlenirken ilerleyen dönemde yağışların zamanlaması, toprak tavı, devam eden sanayi bitkileri hasadı ve girdi maliyetleri ekilişlerin tamamlanmasında belirleyici olacak

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 500 bini aştı

Hibrit otomobil sayısı da artışını sürdürerek ekim itibarıyla 938 bin 8'e çıktı

(Serhat Tutak/Ankara)

4- AA'nın "İklim Zirvesi COP31 Antalya" başlıklı haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

Avrupa ülkeleri Türkiye'nin elektrifikasyon hedefinin COP31'de ortak taahhüde dönüşmesini istiyor

(Ekip/Antalya)

Yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon fosil yakıt bağımlılığına çözüm sunuyor

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Antalya) (Görüntülü-Fotoğraflı)

Avrupa Sigorta Birliğinden iklim risklerinde sigortanın önleyici rolüne vurgu

(Bahar Yakar/Antalya)

OPEC Fund Türkiye'deki finansman portföyünü büyütmeyi planlıyor

(Sibel Morrow/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Alman şirketleri yapısal sorunlar, yapay zeka dönüşümü ve rekabet baskısıyla işten çıkarmaları sürdürüyor

Almanya'nın önde gelen sanayi, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta ve finans kuruluşlarının çok yıllı işten çıkarma ve yeniden yapılanma hedefleri ülke içinde ve küresel operasyonlarında yüz binlerce pozisyonu etkiliyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- Konutta ilk el satışlarındaki olumlu tabloya rağmen genel düşüş devam etti

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik:

"Kampanyalar, esnek ödeme planları ve kentsel dönüşüm bilinciyle birlikte piyasa daralmasına rağmen yeni ve güvenli yapılar öncelikli tercih olmayı sürdürüyor"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Hakan Akdoğan:

"Piyasanın kalıcı biçimde toparlanması için kredi maliyetlerinin düşürülmesi, ilk kez ev alacaklara gelirlerine uygun ödeme seçenekleri sunulması ve orta gelir grubunun erişebileceği konut arzının artırılması gerekiyor"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Şahin:

"Kamu, finans ve inşaat sektörleri ile gayrimenkul meslek örgütlerinin konuta erişimi kolaylaştıracak, üretimi teşvik edecek ve sektörde güveni artıracak ortak politikalar geliştirmesi gerekiyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Rusya-Ukrayna müzakereleri AB içindeki güç mücadelesini bir kez daha gün yüzüne çıkardı

AB'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'yı kimin temsil edeceği konusundaki tartışma, Birlik kurumları arasındaki yetki rekabetini ve üye ülkelerin stratejik konularda ulusal karar mekanizmalarını koruma eğilimini yeniden gündeme taşıdı

(Şerife Çetin/Brüksel)

8- Almanya'da terör örgütü NSU'nun ifşa olmasının üzerinden 15 yıl geçse de karanlık noktalar aydınlatılmadı

NSU müdahil avukatı Mehmet Daimagüler:

"Verilen sözler tutulmadı. Dönemin Başbakanı Angela Merkel, tüm suçların aydınlatılacağını ve tüm faillerin yanı sıra arka plandaki tüm isimlerin de tespit edileceğini vadetmişti"

"(Almanya'da) Hiç kimse şu anda NSU gibi bir vakanın yeniden yaşanmayacağını garanti edemez"

(Cüneyt Karadağ/Berlin) (Görüntülü)

9- Türk dünyasının lezzetleri Ankara'da görücüye çıkacak

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tataristan, Kırım Tatar ve Uygur mutfaklarının geleneksel lezzetleri, Türk Dünyası Gastronomi Zirvesi'nde üç gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak

Ziyaretçiler, "Kendi Mantını Yap", "Baharatları Tanı" ve "Türk Dünyasının Çay Kültürü" başlıklı atölyelerde farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulacak, ayrıca "En İyi Pilav", "En Hızlı Mantı Kapama" ve "Çibörek Ustası" gibi yarışmalar düzenlenecek

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

10- İSTANBUL'UN SU UYGARLIĞININ ŞAHİTLERİ: SARNIÇLAR - Yerebatan Sarnıcı çok katmanlı tarihiyle geçmişten geleceğe uzanıyor

MÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Uğur:

"Bugün İstanbul'da Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet katmanları var. Yerebatan Sarnıcı bu üç dönemi birden gösteren nadir bir özellik taşıyor"

"Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken unsurların başında Medusa başları geliyor. İki Medusa başı, sütunların kısa geldiği noktalarda zemine istinat sağlamak amacıyla kaide olarak kullanılmış, biri ters, diğeri yan olarak yerleştirilmiştir"

(Lale Bildirici-Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA