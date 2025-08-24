Kırklarelispor, Fethiyespor'dan Kaleci Anıl Demir'i Transfer Etti
Kırklarelispor, transfer çalışmalarına devam ederek Fethiyespor'dan kaleci Anıl Demir ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Volkan Can, yeni transferler ile takıma güç katmaya devam ettiklerini ve yeni sezonda iddialı olduklarını ifade etti.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kulüp binasında gerçekleştirilen törende, Fethiyespor'dan kaleci Anıl Demir ile sözleşme imzalandı.
Kulüp Başkanı Volkan Can, konuşmasında, yeni transferler ile takıma güç katmaya devam ettiklerini belirtti.
Kaleci Demir'i Kırklarelispor bünyesine kattıklarını ifade eden Can, yeşil-beyaz forma giyen tüm futbolculara başarı diledi.
Can, yeni sezonda iddialı olduklarını dile getirdi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel