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Kırklareli Valisi Turan, TEİAŞ heyetiyle enerji iletim yatırımlarını görüştü

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Kırklareli Valisi Turan, TEİAŞ heyetiyle enerji iletim yatırımlarını görüştü
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yavuz ve heyetini kabul etti. Görüşmede enerji iletim altyapısının güçlendirilmesi, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi; Turan enerji arz güvenliğinin önemine değindi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yavuz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Turan, TEİAŞ İletim Hatları Daire Başkanı İlhami Civelek, Trafo Merkezleri Tesis Daire Başkanı Dursun Şimşek, Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanı Gökhan Yücel, Bölge Müdür Vekili Erkan Yıldız ve Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Akın ile görüşerek bir süre sohbet etti.

Ziyarette, kentte enerji iletim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Vali Turan, enerji arz güvenliği ile güçlü iletim altyapısının önemine değindi.

Kırklareli'nde enerji altyapısını daha modern ve kesintisiz hale getirmek için yürütülen tüm projeleri yakından takip ettiklerini belirten Turan, kente yönelik yatırımların ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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