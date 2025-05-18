Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Yeni Atama ve Yerel Gelişmeler

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Yeni Atama ve Yerel Gelişmeler
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler devam ediyor. Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ın ziyaretiyle birlikte, Kavaklı Belediyesi de park ve bahçelerdeki bankları yenileyerek halkın dinlenme alanlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, elektrik kesintileri nedeniyle bazı mahallelerde enerji verilemeyecek.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri Erdem Semerci, Erdal Kaşut ve Göktuğ Gönen, Rektör Ak'ı makamında ziyaret etti.

Can, ziyarette Ak'a görevinde başarı dileğinde bulunarak, forma hediye etti.

Ak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Banklar yenilendi

Kavaklı Belediyesi, park ve bahçelerdeki bankları yeniledi.

Belediye Başkanı Ufuk İn, vatandaşların dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak ve kamusal alanların daha kullanışlı hale gelmesini sağlamak amacıyla beldede bulunan 300 bankı yenilediklerini bildirdi.

Bankların parklar, yürüyüş yolları, meydanlar ve duraklar gibi yoğun kullanılan alanlara konumlandırıldığını ifade eden İn, "Yeni banklarımızla hem büyüklerimizin hem de çocuklarımızın dinlenme alanlarına kolayca ulaşmaları hedeflenmiştir. Halkımızın rahatı ve konforu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni banklarımızın beldemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Karakaş Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesinin Dere Mahallesi'ne 20 Mayıs Salı bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakaş Mahallesi'nde 09.00-15.00, Dere Mahallesi'nde ise 12.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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