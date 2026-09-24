Haberler

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel, Milletvekili Sarıçam'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel, Milletvekili Sarıçam'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve beraberindeki heyet, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı ziyaret etti. Sarıçam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Altıntel ve heyete teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve beraberindeki heyet, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı ziyaret etti.

Ziyarette Altıntel'e, Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Doğulu, Hasan Hüseyin Vural, Vedat Uğur ve Kıvanç Vural eşlik etti.

Sarıçam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Altıntel ve beraberindekilere ziyaretleri ve değerlendirmeleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Bir ilin akın ettiği yaylada şaşırtan görüntüler!

Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'a verdiği para inanılır gibi değil

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Sudan sebeple çıkan kavgada çok sayıda yaralı var! 2'sinin durumu ağır
SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası

SPK'dan milyonluk ceza ve sermaye artırımı onayı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı

Aliyev'den gündem yaratacak karar