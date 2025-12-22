Demirköy'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Hamdibey köyü yolunun bozulan bölümlerinde sıcak asfalt ile onarımda bulunuyor.

Muhtar Yaşar Sevdik, iklim koşulları ve tonajlı araçların geçişi nedeniyle hasar gören yolun onarıldığını belirtti.

Sevdik, onarımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım alanları kontrol edildi

Babaeski ilçesinde buğday ekili alanlar kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğday ekili alanları inceleyip, mahsulün gelişim sürecini takip etti.

Ekipler, toprak yapısı ve meteorolojik şartları da kontrol etti.

Milli tekvandocular transfer oldu

Kırklareli Ergin Spor Kulübü'nden 4 milli tekvandocu, Ankara İlbank Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Ankara İlbank Spor Kulübü'nde düzenlenen törende, tekvandocular Irmak Karaca, Beren Ada Gelgeç, Irmak Çerçi ve Rümeysa Derin Su Türe transfer sözleşmelerini imzaladı.

Törene, Ankara İlbank Spor Kulübü Başkanı Yusuf Alperen Ayar, kulüp koordinatörü Güray Türk, antrenörler Muhammed Emin Açıkgöz, Ömer Alacayaka, Tekvando Federasyonu Kırklareli Temsilcisi Gökhan Yeşil ile Kırklareli Ergin Spor Kulübü Antrenörü Savaş Ergin katıldı.

Kent kart uygulamasına geçildi

Kavaklı beldesinde, belediye otobüslerinde ödeme yöntemi olarak kent kart uygulamasına geçildi.

Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, belediye otobüslerinde biletle ödeme yönteminin sona erdiğini bildirdi.

Vatandaşların kent kart çıkartması gerektiğini ifade eden İn, kart müracaatlarının ulaşım hizmetleri müdürlüğünde alındığını belirtti.

İn, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile 60 yaş üzeri vatandaşların belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacağını kaydetti.