Pehlivanköy'de futbol turnuvası kupa töreni yapıldı.

Atatürk Ortaokulunca oluşturulan futbol takımları, Amatör Spor Haftası kapsamında Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisinde düzenlenen turnuvada karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını Kaymakam Yunus Emre Yıldız ile Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de izledi.

Yıldız ve Hoşgör, turnuvada şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını verdi.

Tarımsal üretimin planlanması toplantısı

Kırklareli'nde çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı.

Yündalan köyünde gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimin planlanması programı çalışmaları konusunda üreticiler bilgilendirildi.

Toplantıda, yeni destekleme modelleri hakkında üreticilere bilgi verilirken, genel tarım sayımı ile aşılama çalışmaları anlatıldı.