Kırklareli'nde şap hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara sonbahar şap aşısı yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada Hayvan Sağlığı Şubesi ekiplerinin besicileri ziyaret ederek, hayvanların aşılamalarını gerçekleştirdiğini belirtti.

Şap hastalığı ile mücadele çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini ifade eden Karaca, Kırklareli'nin 2010 yılından bu yana şap hastalığından ari bölge olduğunu kaydetti.

Spor tesisi onarımı sürüyor

Pehlivanköy ilçesinde spor tesisi bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven spor tesisinde devam eden çalışmaları inceleyip bilgi aldı.

Hoşgör, tesisin bakım ve onarım sonrasında yeniden sportif faaliyetlere açılacağını belirtti.

Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Hoşgör, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini söyledi.