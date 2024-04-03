Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pehlivanköy'de satranç turnuvası yapıldı.

Pehlivanköy Kaymakamlığınca Halk Eğitimi Merkezinde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Fatma Ballı'nın ilk hamlesiyle başlayan turnuvada, 10-14 yaş kategorisinde Züheyla Kılıç, 14-18 yaş kategorisinde Mutlu Kılıç, 14-18 yaş kategorisinde Berke Eren Kıray, yetişkinlerde ise Abdullah Çetiz birinci oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Edirne gezisi düzenlendi

Vize Belediyesince Edirne gezisi gerçekleştirildi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, Bolca Nine Türbesi, Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Beyazıt Külliyesi, Lozan Anıtı ve Selimiye Camisi ziyaret edildi.

Etkinlikte, iftar programı da yapıldı.

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz'da haşere ve sineklere mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

Ekipler, çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Edirne Etkinlikler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak?
title