Pehlivanköy'de satranç turnuvası yapıldı.

Pehlivanköy Kaymakamlığınca Halk Eğitimi Merkezinde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Fatma Ballı'nın ilk hamlesiyle başlayan turnuvada, 10-14 yaş kategorisinde Züheyla Kılıç, 14-18 yaş kategorisinde Mutlu Kılıç, 14-18 yaş kategorisinde Berke Eren Kıray, yetişkinlerde ise Abdullah Çetiz birinci oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Edirne gezisi düzenlendi

Vize Belediyesince Edirne gezisi gerçekleştirildi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, Bolca Nine Türbesi, Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Beyazıt Külliyesi, Lozan Anıtı ve Selimiye Camisi ziyaret edildi.

Etkinlikte, iftar programı da yapıldı.

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz'da haşere ve sineklere mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

Ekipler, çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürüyor.