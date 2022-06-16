Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi. Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi. Vali Birol Ekici başkanlığında, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Ekici, konuşmasında, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiklerini dile getiren Ekici, tüm muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Ekici, daha sonra muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi. Vali Ekici'ye ziyaret Vali Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'yu makamında kabul etti. Vali Ekici, Gündoğdu ile kentte yapılan yatırımlar hakkında görüşmede bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Kırklareli'nin gelişmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. AA / Özgün Tiran - Güncel Birol Ekici Kırklareli Gündoğdu Güncel Haberler

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