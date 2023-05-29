Kırklareli'nden Deprem Bölgesine Yardımlar Sürüyor

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor. Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek iki kamyona yüklendi.

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek iki kamyona yüklendi.

Kamyonlar, Vize Kaymakamlığı binası önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, devlet ve milletin gönül seferberliği içerisinde yaraların sarılacağını söyledi.

Yardımların birlik ve beraberlik ruhuyla devam ettiğini ifade eden Ekici, yardım kampanyalarına destek olan herkese teşekkür etti.