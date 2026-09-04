Kırklareli'nde yurt personeline gelişim semineri

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenci yurtlarında görev yapan personele yönelik gelişim semineri düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda görevli personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve öğrenci odaklı yaklaşım konuları ele alındı.

Seminerde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, gençlerin yurtlarda huzurlu, güvenli ve konforlu bir ortamda barınmalarını sağlamak için personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Personelin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla bu tür eğitim programlarının düzenlendiğini ifade eden Babuşcu, katılım sağlayan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA