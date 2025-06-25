Kırklareli'nde yeni spor tesisleri inşası için Spor Toto ile protokol imzalandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli'nde 4 ilçe ve 3 beldeye kazandırılacak spor tesisleri için Spor Toto Teşkilat Başkanlığında protokol imzalandığını bildirdi.

Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'nin dört bir yanını spora teşvik edecek yatırımlarla donatacaklarını belirtti.

İlçe ve beldelere kazandırılacak yeni spor tesisleri ile gençlerin daha çok sportif faaliyette bulunabileceğini aktaran Sarıçam, yeni tesislerin şimdiden Kırklareli'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yatırımların sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Sarıçam, şunları kaydetti:

"Lüleburgaz ilçemize sentetik çim futbol sahası, 400 kişilik tribün, soyunma odaları ve aydınlatma sistemi, Demirköy ilçemizin Orhaniye Mahallesi'ne sentetik çim saha, basketbol ve voleybol sahası, Pehlivanköy ilçemize 250 kişilik kapalı spor salonu ve mevcut sahanın bakım ve onarımı, Babaeski ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu ve salonlu gençlik merkezi, Büyükmandıra beldemizdeki Anadolu Lisesi bahçesine spor salonu, İnece beldemize sentetik çim saha, basketbol ve voleybol sahası, İğneada beldemizdeki Atatürk İlk ve Ortaokulu bahçesine sentetik çim saha, basketbol ve voleybol sahası kazandıracağız.

Bu yatırımlar, gençliğimizin enerjisini sporla buluşturacak, onları daha sağlıklı, disiplinli ve güçlü bireyler olarak geleceğe hazırlayacaktır. Bu yatırımlar sadece bir başlangıçtır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençliğe verilen önemin bir göstergesi olan bu projeler devam edecek, yeni yatırımlarla Kırklareli'mizin her köşesine daha fazlasını kazandıracağız."