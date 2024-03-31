Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Yatağa Bağımlı Yaşlı Çift Oy Kullanabildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 85 yaşındaki yatağa bağımlı Ali Mızrak, oyunu sedye üzerinde kullandı.

Mızrak ile 84 yaşındaki eşi Gülsevim Eskici ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Ali Mızrak sedyeyle, tekerlekli sandalye kullanan Gülsevim Mızrak de ambulansla Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna taşındı.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sandığa götürülen Mızrak çiftçi oylarını kullandı.

Ali Mızrak, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden yetkililere teşekkür etti.

Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 31 Mart yerel seçiminde hangi sandıkta oy kullanacağımı nereden öğrenebilirim? Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullandı mı? 31 Mart seçimlerinde yurt dışı oyları var mı? Oylar tek zarfa mı konulacak? 31 Mart 2024 yerel seçimde kaç zarf kullanılacak? Seçimde ilk hangi oylar sayılacak? 31 Mart yerel seçiminde oy sayımı nasıl yapılacak? Telefonla oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı? Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title