Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katıldığı denetimde, Karadeniz'e kıyısı olan Kıyıköy beldesindeki limanda perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri kontrol edildi.

Asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğu ve evrakları kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.