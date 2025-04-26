Kırklareli'nde Kuraklığa Dayanıklı Sorgum Tohumu Dağıtıldı

Kırklareli'nde 89 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı.

Vali Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, tarımın önemini herkesin iyi bildiğini söyledi.

Toprağın çok kıymetli olduğunu anlatan Turan, Tarım ve Orman Bakanlığının iklim değişikliğine bağlı olarak ciddi adımlar attığını kaydetti.

Turan, kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi üretiminin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise artık üreticilerin yerli, milli ve kuraklığa dayanıklı bitkilere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Küresel iklim değişikliğinin artık her alanda hissedildiğine dikkati çeken Karaca, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için alternatif ürünlerin önemli olduğunu dile getirdi.

Karaca, özellikle hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılması açısından sorgum sudan otu melezi üretiminin önemli olduğunu bildirdi.

İklim değişikliğine bağlı olarak doğru adımlar atılmasının önemine işaret eden Karaca, "Son yıllarda en çok öne çıkan gelişme tüm dünyada küresel iklim değişikliği, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak en çok yaşadığımız sorun da kuraklık. Tarım sektörü artık doğal afetlere çok daha açık. Biz özellikle ilimizde uzun yıllardır devam eden su kısıtı ve kuraklığa bağlı olarak sürdürülebilir hayvancılığın devamı için yem bitkileri üretiminde alternatif arayışlara girdik. Bunlardan biri de sorgum sudan otu üretimi." diye konuştu.

Bakanlığın her alanda destekler verdiğini anımsatan Karaca, 2024 yılında kentte 2 milyar liralık nakdi destek sağlandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe olmak üzere 89 çiftçiye 2 bin 700 kilogram tohum teslim edildi.

Tohumların 1350 dekar alanda ekilmesi planlanıyor.