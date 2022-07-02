Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlalarında ele geçirilen 661 bin 850 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlalarında ele geçirilen 661 bin 850 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği ekili 3 tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, N.Z, A.T. ve H.E'nin tarlalarının orta bölümlerinde toplam 661 bin 850 kök Hint keneviri olduğunu belirledi. Ekipler, Hint kenevirlerini olay yerinde yakarak imha etti. Tarla sahipleri gözaltına alındı. AA / Özgün Tiran - Güncel Güncel Haberler

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