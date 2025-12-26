Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Arı Kovanı Projesi kapsamında 35 arıcıya, 385 kovan dağıtıldı.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ arı kovanlarını üreticilere teslim etti.

Karadağ, yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi destekli projeye başvuruda bulunan 35 arıcıya 385 kovan verildiğini söyledi.

Arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Karadağ, kovanlarını teslim alan arı yetiştiricilerine bol kazançlar diledi.

Sanayi ve gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sanayi ve gıda işletmelerini denetledi.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde işletmelerin arıtma sistemleri, üretim kapasitesi ve belgelerini kontrol etti.

Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yılbaşı denetimleri sürüyor

Kırklareli'nde tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi işletmelerin üretim alanları, hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ile muhafaza şartlarını kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.