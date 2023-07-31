Kırklareli'nde 186 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde son bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 186 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı ve olaylarda kullanılan bir araca el konuldu. Yakalanan göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.