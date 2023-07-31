Kırklareli'nde 186 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde son bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 186 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı ve olaylarda kullanılan bir araca el konuldu. Yakalanan göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde son bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 186 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 186 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı ayrıca olaylarda kullanılan bir araca el konuldu.