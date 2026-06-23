Kırklareli İl Encümeni toplandı

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, encümen üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentin kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile il genelinde devam eden yatırımlar ve hizmetler ele alındı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.

Turan, alınan kararların Kırklareli'ne ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.