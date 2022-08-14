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Kırklareli haber... Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı

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Kırklareli haber... Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Kırklareli haberleri... METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yerel dolu ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Kırklareli Edirne Güncel Haberler

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