Kırklareli'nden 11 ayda 124 milyon 834 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 11 ayda 124 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve en çok ABD, Bulgaristan, İtalya gibi ülkelere satış yapıldığını açıkladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların 11 ayda 124 milyon 834 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında kentten 9 milyon 510 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Kırklareli merkezli firmaların ihracat rakamlarının artarak devam ettiğini ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir, demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisinin geldiğini kaydetti.

Ilık, en fazla ihracatın ABD, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Gana, Küba gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
