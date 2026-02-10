Haberler

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü Özdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında, çeşitli kategorilerde seçimini yaptı. Özdemir, fotoğraf seçiminde, 'Gazze: Açlık', 'Portre', 'Haber', 'Spor', 'Doğal Yaşam ve Çevre', ve 'Günlük Hayat' kategorilerinde birbirinden çarpıcı kareleri değerlendirerek oy kullandı.

Özdemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Özdemir, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Özdemir, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçen Özdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
