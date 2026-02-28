Haberler

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, ramazan programında birlik ve beraberliği vurguladı. Ayrıca Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve İl Gençlik ve Spor Müdürü çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, iftar programına katıldı.

Sarıçam, ÖNDER Kırklareli İmam Hatipliler Derneğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ramazanın manevi atmosferinin en iyi şekilde yaşandığını söyledi.

İmam hatip öğrencilerine emek veren idareci, öğretmen ve mezun olanlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Sarıçam, birlik ve beraberliğin pekiştiği organizasyon düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz'e ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

Altınöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında Ilık'a bilgi verdi.

Ilık da, milli eğitim camiasının çalışmalarını önemsediklerini belirterek, her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Babuşcu'dan ziyaret

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Demirköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanan Secan Şipka'yı ziyaret etti.

Babuşcu, Demirköy'ün spor anlamında çok başarılı bir ilçe olduğunu söyledi.

Şipka'ya görevinde başarı dileyen Babuşcu, Demirköy'ün adını sporla duyurmak istediklerini kaydetti.

Şipka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
500

