Kırklareli'de balıkçılara bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde balıkçılar bilgilendirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, deniz yaşamını koruma, yasadışı avlanmayı önleme ve sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri konularında bilgi verildi.

Toplantı balıkçıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Tarla günü etkinliği düzenlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Paşayeri köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Elmas, Kahraman, Kınalı ve Küçükyayla yulaf çeşitleri hasat edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı konuşmada üreticilerin yerli tohumlara yönelmesini istedi.

Yerli tohumların bölge şartlarına daha dayanıklı olduğunu ifade eden Karaca, bu tohumların ekonomik getirisinin de fazla olduğunu kaydetti.