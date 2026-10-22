Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Belediyesi, Armağan Barajı'yla aylık 3,5 milyon liraya kadar tasarruf edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Belediyesi, Armağan Barajı'yla aylık 3,5 milyon liraya kadar tasarruf edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Belediyesi, Armağan Barajı'ndan suyun pompalama gerektirmeden kente ulaşmasıyla aylık 3,5 milyon liraya kadar elektrik tasarrufu sağlayacak. Yüklenici değişikliğinin ardından 3-5 gün içinde başlayacak çalışmalarla kalan 1,5 kilometrelik hat yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Kırklareli Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını Armağan Barajı'ndan karşılamaya başlamasıyla elektrik giderinden aylık 3,5 milyon liraya kadar tasarruf sağlayacak.

Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle hem enerji maliyetinin düşeceğini hem de vatandaşların daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını söyledi.

Mevcut sistemde Kırklareli Barajı'ndan alınan suyun arıtma tesisine pompalanması nedeniyle belediyenin aylık 3 ila 3,5 milyon lira elektrik gideri bulunduğunu belirten Bulut, Armağan Barajı'ndan sağlanacak suyun ise herhangi bir pompalama işlemine gerek kalmadan kente ulaşacağını ifade etti.

Barajın yüksek kotta bulunmasının önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Bizim malumunuz aylık Kırklareli Barajı'ndan suyu kendi arıtma tesisimize, terfi istasyonumuza bastığımız için çok ciddi bir elektrik giderimiz oluyordu. 3,5 milyon liralık aylık bir elektrik giderimiz oluyor, belediyemize ciddi bir yük oluşturuyordu bu. Armağan Barajı'mızın seviyesi yukarıda olduğu için kendi cazibesiyle gelebilecek su. Yani herhangi bir terfiye, herhangi bir elektrik masrafına gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu da bizim için maddi anlamda da çok büyük bir tasarruf anlamına geliyor."

Armağan Barajı'ndaki suyun kalitesinin de Kırklareli Barajı'na göre daha yüksek olduğunu dile getiren Bulut, projenin tamamlanmasıyla vatandaşların daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını kaydetti.

Kalan 1,5 kilometrelik hat yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bulut, Armağan Barajı'ndan kente su ulaştırılmasını sağlayacak projede çalışmaların tamamlanması için süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Yüklenici firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce duran çalışmaların yeniden başlayacağını aktaran Bulut, yüklenici değişikliği sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Yeni yüklenici firmanın 3 ila 5 gün içerisinde çalışmalara başlamasının beklendiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada bugün itibarıyla artık müteahhit devri gerçekleşiyor. Armağan Barajı'ndan gelecek suyu Kırklarelili vatandaşlarımızla buluşturma noktasındaki çalışmalarımızda bugün itibarıyla artık yeni bir müteahhitle yola devam edilecek. Allah nasip ederse vermiş olduğumuz söz yerine inşallah gelecektir. Tahminim yıl sonuna kadar artık Armağan Barajı'ndan gelecek suyu Kırklarelili vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Çok yakın bir süreçte, 3-5 gün içerisinde çalışmalar tekrar başlayacak. Çalışmalar başladığında da biz zaten bizzat yerinden tekrar kamuoyunu bilgilendirmiş olacağız."

Bulut, projede kalan 1,5 kilometrelik hattın en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

Rehin tutulan 2 yaşlı Avrupalı kadın serbest! İlk sözleri o isme
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat

Gelinin yüzünü gören "Neler oluyor?" dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı
Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

Mal paylaşımında ortalık karıştı! Kızının talebi şaşkına çevirdi