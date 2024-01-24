Kırkağaç Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ile Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Oktay, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafını seçen Oktay, "Çevre-yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını oylayan Oktay, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Fosfor" karesini seçti.

Gedüz'ün tercihi

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz de "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafını seçti.

Gedüz, "Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" fotoğrafını oylayan Gedüz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Bakış" karesini seçti.