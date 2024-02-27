Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda esrar, sentetik uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Şubat'ta sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 28,96 gram esrar, 96,12 gram sentetik uyuşturucu ve 375 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.