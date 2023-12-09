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Kırıkkale'de Tır Çarpışması: Sürücü Yaralandı

9 Aralık 2023 20:15 Son Güncelleme: 20:16 Abone Ol

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve sürücü yaralandı. Kaza sonucunda kara yolunda geçici olarak trafik kapanırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.