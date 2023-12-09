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Kırıkkale'de Tır Çarpışması: Sürücü Yaralandı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve sürücü yaralandı. Kaza sonucunda kara yolunda geçici olarak trafik kapanırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücü yaralandı.

O.B.Y. (21) idaresindeki 71 ACS 106 plakalı mazot yüklü tanker, Karakeçili-Kulu kara yolunun Karakeçili ilçesi kesiminde refüje girdi. Bu sırada tırın kupasından ayrılan tanker kısmı, aynı yönde seyreden B.A'nın (46) kullandığı 42 KV 407 plakalı buğday yüklü tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden O.B.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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