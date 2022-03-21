Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Delice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü arama çalışmaları yeniden başladı.

Delice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü arama çalışmaları yeniden başladı.

Büyükafşar ve çevre köylerde kayıp 41 yaşındaki Çöçü'yü bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Afad, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından yaklaşık 100 personel katılıyor.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle drone ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer alıyor.

Evinden önceki gün ayrıldıktan sonra Çöçü'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Çöçü'nün bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlatmıştı. Çöçü'nün yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarına dün akşam ara verilmişti.

Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma, Engelli, AFAD, Güncel, Haberler

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