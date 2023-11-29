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Kırıkkale'de hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi (19) kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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