KIRIKKALE - Duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

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KIRIKKALE - Duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Ümit G. (50) idaresindeki 19 SN 313 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi 2165. Sokak'ta kontrolden çıkarak mühimmat fabrikasının bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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