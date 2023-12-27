Kırıkkale'de Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Karaahmetli köyünde M.Ç'ye ait bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan E.A. (27) ve B.F.C'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

M.Ç'ye ait bağ evinden 400 litre mazot, spiral makinesi, kompresör ve bakır kazan çalan E.A. ve B.F.C, gözaltına alınmış, çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edilmişti.